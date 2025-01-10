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Karapınar'da Tır Kazası: 1 Yaralı

Karapınar'da Tır Kazası: 1 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen bir tıra arkadan çarpan başka bir tırda 1 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen tırın dorsesine aynı yönden gelen farklı bir tırın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karapınar Adana Kara yolu Emirgazi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Karapınar istikametine seyir halinde olan T.T. idaresindeki 33 ADJ 896 plakalı tır, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen M.E. yönetimindeki 33 ACK 894 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kazada yaralanan 33 ADJ 896 plakalı tırın sürücüsü T.T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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