Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Mesajındaki detay büyük ses getirdi
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı gizemli mesajlarının perde arkasını anlattı
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı gizemli mesajlarının perde arkasını anlattı

Karapınar'da Hırsızlık Olaylarını Önlemek İçin Gece Devriyeleri Devam Ediyor

Karapınar'da Hırsızlık Olaylarını Önlemek İçin Gece Devriyeleri Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, artan trafo ve kablo hırsızlıklarına karşı gece devriyelerine devam ediyor. Başkan Seçilmiş, vatandaşların şüpheli durumları bildirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, bölgedeki hırsızlık olaylarını en aza indirmek ve çiftçilerin mal varlıklarını korumak için gece devriyelerine aralıksız devam ediyor.

Son zamanlarda trafo ve kablo hırsızlıklarında artış yaşandığını belirten Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mehmet Tevfik Seçilmiş, bu tür olayların önüne geçmek amacıyla vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Başkan Seçilmiş, "Son dönemde, trafo ve kablo hırsızlıklarının arttığını görmekteyiz. Bu tür olayların önlenmesi için vatandaşlarımızın duyarlı olmaları, kırsal alanlarda veya köylerimizde görülen şüpheli yabancı araçların derhal 112 Acil Çağrı Merkezine veya başkanlığımıza bildirilmesi, bu konuda atılacak en önemli adımlardan biridir" dedi.

Seçilmiş, birlikte hareket etmenin önemine de dikkat çekerek, "Tarım alanlarımızı ve ekonomik varlıklarımızı daha etkin bir şekilde koruyabiliriz. Herkesin duyarlı olması, şüpheli durumların hızlı bir şekilde yetkililere iletilmesi hırsızlık olaylarının azalmasında etkili olacaktır. Karapınar'ımızın huzuru ve refahı için yapacağınız her bildirim, her olumlu adım bizim için değerli olacaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Seçilmiş, tüm çiftçilere bereketli ve hayırlı yıllar dileyerek, iş birliğinin güçlendirilmesinin hırsızlık olaylarının önlenmesinde önemli bir rol oynayacağını sözlerine ekledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dünyanın en yaşlı atı öldü
img

Cenaze törenine damga vuran an
img

Böyle geri vites görülmedi! Kavga için indi, bakın kime denk geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
Cenaze törenine damga vuran an
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı kutlaması dünya rekoru kırdı
Simge 'Kısmetimi kapatıyor' demişti: Icardi atağa geçti
Simge "Kısmetimi kapatıyor" demişti: Icardi atağa geçti
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
16 yaşında kayboldu, 52 yıl sonra sağ salim bulundu
Ülkenin en gizemli kayıp vakasıydı! 52 yıl sonra gelen mucize
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle

Son Dakika Haberleri

2025 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün? Ramazan Bayramı hangi tarihte? 2 OCAK NAMAZ VAKİTLERİ | 2 Ocak aksam ezanı kaçta? İl il namaz saatleri! Regaip Kandili duası nedir, ne yapılır? Regaip Kandili yapılacak ibadetler ve dualar hangisi? Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler! Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilir? En faziletli zikirler nelerdir? ATV CANLI YAYIN İZLE || 2 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 2 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Jocelyn Wildenstein kimdir, öldü mü? Jocelyn Wildenstein kaç yaşında öldü? OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI | TÜİK kira artış oranı 2025 ne kadar olacak? TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır? Alanyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanyaspor-Konyaspor maçı şifresiz mi? Bugün ne kandili 2 Ocak 2025?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.