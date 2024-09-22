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Karadeniz Ereğli'de Av Malzemeleri Dükkanında Yangın

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir av malzemeleri dükkanında çıkan yangın, çevredeki esnafı alarma geçirdi. Yangında iki kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Karadeniz Ereğli'de av malzemeleri dükkanında yangın çıktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde av malzemeleri satan işyerinde çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi'nde bulunan bir av malzemeleri dükkanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Dükkan içerisinden yükselen yoğun dumanları fark eden çevredeki esnaf, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Yangını haber alarak olay yerine gelen dükkan sahipleri, yangına müdahale etmeye çalıştı ancak yoğun dumandan etkilenerek dışarı çıkmak zorunda kaldı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, dumandan etkilenen iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra Ereğli'deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, dumandan etkilenen kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Karadeniz Ereğli'de Av Malzemeleri Dükkanında Yangın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEYNEP KOÇ - 3.Sayfa

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