Karadeniz'deki Fırtına Nedeniyle Oruç Reis ve Diğer Gemiler Amasra Limanı'na Sığındı

Karadeniz'de kötü hava şartları nedeniyle, doğalgaz aramada kullanılan Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis, yük gemileri, yabancı yatlar ve balıkçı tekneleri Amasra limanına sığındı.

Karadeniz'de seyir halinde bulunan, gemi, tekne ve yatlar Bartın Amasra Limanı'na sığındı. Karadeniz'e doğal araması yapan sismik araştırma gemisi Oruç Reis, ile yük gemileri liman içerisinde çapa atarken, rıhtımlara yanaşan yabancı bayraklı yatlar ve balıkçı tekneleri ise halatlar yardımıyla karaya bağlandı.

Şiddetli fırtına nedeniyle sahil güvenlik botları, bir romörkör gemi ve liman çalışmaları ise hazır bir şekilde bekledi.

Fırtına da liman içerisindeki bir yük gemisi, sürüklenirken, ekiplerin yardımıyla güvenli bölgeye çekildi. - BARTIN