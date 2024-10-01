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Karadeniz'deki Fırtına Nedeniyle Oruç Reis ve Diğer Gemiler Amasra Limanı'na Sığındı

Karadeniz'deki Fırtına Nedeniyle Oruç Reis ve Diğer Gemiler Amasra Limanı'na Sığındı
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Karadeniz'de etkili olan kötü hava koşulları dolayısıyla Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis ile yük gemileri, yabancı yatlar ve balıkçı tekneleri Bartın Amasra Limanı'na sığındı. Fırtına süresince sahil güvenlik botları ve diğer liman ekipleri hazır durumda bekledi.

Karadeniz'de kötü hava şartları nedeniyle, doğalgaz aramada kullanılan Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis, yük gemileri, yabancı yatlar ve balıkçı tekneleri Amasra limanına sığındı.

Karadeniz'de seyir halinde bulunan, gemi, tekne ve yatlar Bartın Amasra Limanı'na sığındı. Karadeniz'e doğal araması yapan sismik araştırma gemisi Oruç Reis, ile yük gemileri liman içerisinde çapa atarken, rıhtımlara yanaşan yabancı bayraklı yatlar ve balıkçı tekneleri ise halatlar yardımıyla karaya bağlandı.

Şiddetli fırtına nedeniyle sahil güvenlik botları, bir romörkör gemi ve liman çalışmaları ise hazır bir şekilde bekledi.

Fırtına da liman içerisindeki bir yük gemisi, sürüklenirken, ekiplerin yardımıyla güvenli bölgeye çekildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Hava Durumu Balıkçılık Denizcilik Oruç Reis Karadeniz Fırtına 3-sayfa Ekonomi Enerji Amasra

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