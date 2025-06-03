Karadağ'da Denizdeki Kaza Sonucu 19 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti

Karadağ'da Denizdeki Kaza Sonucu 19 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti
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Karadağ'ın Budva kentinde tatil yapan Sırp öğrenci Tijana Radonjic, deniz paraşütü yaparken panikleyip emniyet kemerini çözüp düşerek hayatını kaybetti. Ailesi, kızlarının intihara eğilimi olmadığını ifade etti.

Karadağ'da tatil yapan 19 yaşındaki bir Sırp öğrenci, deniz paraşütü yaparken panikleyip emniyet kemerini çözmesiyle yüksekten denize düşerek hayatını kaybetti.

Karadağ'ın tarihi ve turistik kentlerinden Budva'da tatil yapan 19 yaşındaki Sırbistan vatandaşı Tijana Radonjic, tatil için geldiği kentte eğlenmek için tercih ettiği deniz paraşütü sonu oldu. Genç kız, deniz paraşütü yaparken emniyet kemerini çözmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikten denize düşerek hayatını kaybederken Radonjic'in bu anları güvenlik kamerasına yansıdı. Radonjic'in deniz paraşütü sırasında kemerini çözüp can yeleğini çıkardığı gizemini korurken çeşitli medya kaynakları bunun anlık bir korku ve panik sonucu istemsizce yapılmış olabileceğini iddia etti. Genç öğrencinin kaza öncesinde denizden birkaç yüz metre yükseklikteyken de herhangi bir panik veya korku belirtisi göstermediği, eğitim ve uçuş sırasında neşeli olduğu ve çevredekilere el salladığı kaydedildi.

Genç kızın ailesi ise çocuklarının intihara eğilimi olmadığını ve kızlarının olay sırasında halası ile birlikte tatilde olduğunu ifade etti.

Tanıtım filmi karşılığında ücretsiz deniz paraşütü yaptı

Sırbistan basını, hayatını kaybeden genç kızın Budva'da su sporu organizasyonları gerçekleştiren ajansın tanıtım filminde oynaması karşılığında ücretsiz deniz paraşütü yapma teklifini kabul ettiğini ve gerekli eğitimleri almış olduğunu aktardı. Radonjic'in çekimlerinde yer aldığı su sporları ajansının sahibi Mirko Krdzic ise, "Genç kızın ölümünden dolayı çok üzgünüm. Ailesiyle görüşüp başsağlığı dilemek isterim. Yaşanan kaza nedeniyle hepimiz şoktayız" dedi.

Genç öğrencinin cenazesi, ailesi ve okul arkadaşlarının da katıldığı bir törenle dün Sırbistan'ın Novi Sad kentinde toprağa verildi. - PODGORICA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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