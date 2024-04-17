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Karabük'te Oto Hırsızlığına Teşebbüs Anları Güvenlik Kamerasında

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Karabük'te bir şahsın oto hırsızlığına teşebbüs anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Bağ Essan Sanayi Sitesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs panelvan araç ile kamyoneti "düz kontak" yöntemi ile çalmaya çalıştı. Araçları istediği gibi çalıştıramayan şüpheli bir süre içeride oyalandıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Şüphelinin oto hırsızlığına teşebbüs anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızın ilk önce panelvan aracın kapılarını kontrol ettiği ve kapıların kilitli olması nedeniyle camı zorlayarak indirip kapıyı açtığı görülüyor. Daha sonrasında içine girip çalıştıramadığı aracın yanında bulunan kamyoneti de gözüne kestiren hırsızın bunda da başarılı olamayınca araçların yanından uzaklaştığı yer alıyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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