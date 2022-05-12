Karabük'te trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, Kayabaşı Mahallesi Ahmet Haşim Caddesinde meydana geldi. Cemile K. idaresindeki 78 DB 236 plakalı otomobille karşı istikametten gelen Dursun D. idaresindeki 37 ABG 200 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Eren ve Esile Kalayyaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cuma Pazarı Kavşağında meydana gelen ikinci kazada kırmızı ışık ihlali yapan E.U. idaresindeki 78 BG 863 plakalı otomobil F.K.Ö. idaresindeki 78 ABD 293 plakalı motosiklete çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

5000 Evler Mahallesi 79 Nolu Sokakta meydana gelen üçüncü kazada

şerit ihlali yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan H.D. 74 BY 518 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı.