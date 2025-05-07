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Kapıkule'de Milyonlarca Liralık Kaçak Eşya Operasyonu

Kapıkule'de Milyonlarca Liralık Kaçak Eşya Operasyonu
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda, yasal yükün içerisine gizlenmiş 1.438 adet elektronik sigara ve 28.654 adet ilaç cinsi eşya ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılığa karşı mücadelesini sürdürüyor.

Kapıkule'de milyonlarca liralık kaçak eşya ele geçirildi

EDİRNE - Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda milyonlarca lira değerinde kaçak elektronik sigara ve ilaç ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli olarak tespit edilen meyve yüklü frigo (soğutuculu) tır, Kapıkule Gümrük Sahası'na girişte takibe alındı. X-ray taramasına sevk edilen araçta yapılan detaylı aramada yasal yükün içerisine gizlenmiş vaziyette harici faturasız, belgesiz, beyan edilmeyen bin 438 adet elektronik sigara, 10 bin 500 adet elektronik sigara atomizeri ve 28 bin 654 adet ilaç cinsi eşya ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden yasa dışı ticarete karşı kararlı mücadelesini sürdürürken, başarılı operasyonlarıyla kaçakçılara göz açtırmıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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