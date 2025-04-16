Kapıkule'de Kaçakçılara Darbe: Yasaklı Kimyasal Madde ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Kapıkule'de kaçakçılara darbe: Yasaklı kimyasal madde ve milyonluk elektronik sigara ele geçirildi

EDİRNE - Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, Türkiye'de kullanımı yasaklı kimyasal madde ile milyonlarca lira değerinde elektronik sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda önemli bir başarıya daha imza attı. Bakanlığın analiz sistemleriyle yapılan risk değerlendirmesi sonucu şüpheli görülen bir tır, Kapıkule Gümrük Sahası'na girişte takibe alındı.

Tır, X-ray taramasına yönlendirilirken, tarama sonucunda araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı inceleme için arama hangarına sevk edildi.

Gerçekleştirilen aramalarda; 16 varil içerisinde toplam 463,70 kilogram ağırlığında Türkiye'de kullanımı yasaklı kimyasal madde ile 46 bin 761 adet elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden yasa dışı madde girişlerine karşı mücadelesini aralıksız sürdürerek, kaçakçılara göz açtırmıyor.