Kamışlı'dan özellikle Nevruz kutlamaları sırasında havaya atılan yorgun mermiler Nusaybin'e düşüyor

Suriye'nin Kamışlı kentindeki Nevruz kutlamaları sırasında ateşlenen silahlardan çıkan yorgun mermiler Mardin'in Nusaybin ilçesine düştü, maddi hasara yol açtı. Bölge sakinleri, yaşanan tehlikeye dikkat çekiyor.

Suriye'nin Kamışlı kentinde Nevruz kutlamaları sırasında ateşlenen silahlardan çıkan yorgun mermiler, Mardin'in Nusaybin ilçesine düşüyor.

İlçe genelinde araç ve iş yerlerine isabet eden yorgun mermiler maddi hasara yol açtı. Bazı mermilerin yaşam alanlarına düşmesi ise endişeye neden oldu. Sınır hattına yakın bölgelerde son günlerde artan yorgun mermi olaylarında, mermilerin zaman zaman vatandaşlara da isabet ettiği öğrenildi. Bölge sakinleri, özellikle Nevruz kutlamaları sırasında havaya açılan ateş nedeniyle yaşanan tehlikeye dikkat çekti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
YRP'li başkanın kardeşi aracında ölü bulundu

Akşam park ettiği araçta sabah ölü bulunan şahsın kimliği şoke etti
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Osimhen'i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen

Osimhen'i çileden çıkaran muhabbet: 5 kadınla...
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
YRP'li başkanın kardeşi aracında ölü bulundu

Akşam park ettiği araçta sabah ölü bulunan şahsın kimliği şoke etti
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor

"Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor" diyerek isyan etti