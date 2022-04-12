Kahve aromalı 79 kilo 400 gram esrar...Yakalanmamak için kahve ile kapladıkları uyuşturucuları 'Aşil' buldu

Adana polisi durduğu tırda hassas burunlu köpeğin koku almaması için üzeri kahve ile kaplı 79 kilo 400 gram esrar ele geçirirken, 4 zanlıyı gözaltına aldı

ADANA - Adana polisi durduğu tırda hassas burunlu köpeğin koku almaması için üzeri kahve ile kaplı 79 kilo 400 gram esrar ele geçirirken, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halinde olduğu belirlenen şüpheli bir tırın peşine düştü. Narkotik polisinin bir süre takip ettiği tır sürücüsü, 'dur' ihtarıyla sağa çekti. Durdurulan araçta narkotik köpek Aşil ile arama yapıldı. Aşil'in, tırda yüklü tekstil ürünlerinin bulunduğu kutulara tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 4 ayrı valizin içinden 79 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Bu arada, uyuşturucu paketlerinin üzerine narkotik köpeğin kokuyu alamaması için kahve yerleştirildiği tespit edildi. Tır sürücüsü M.E.ile yanındaki A.D.ile M.E.D.gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden M.E. ifadesinde, "Tekstil ürünü taşıdığımızı biliyordum. Araçta uyuşturucu madde olduğundan haberim yoktu" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.