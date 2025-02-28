Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma çağrısı sonrası ilk açıklama: Her türlü tedbiri alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma çağrısı sonrası ilk sözler
Trump-Zelenskiy zirvesinde tansiyon yükseldi! Anlaşma iptal edildi

Trump ve Zelenskiy arasında kavga çıktı! İşte o anlar
Yılmaz Tunç: Örgüt çağrıyı dikkate almayıp eylemlerine devam ederse devlet gereğini yapar

Öcalan'ın çağrısı sonrası Yılmaz Tunç'tan kritik mesaj
Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

Devlet Bahçeli sessizliğini bozdu

Kahramanmaraş'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi yakalanırken, depremzedelere hediye çeki dağıtarak kimlik bilgilerini topladıkları ve 200 milyon lira vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi yakalandı. Depremzedelere hediye çeki dağıtarak kimlik bilgilerini topladığı tespit edilen şüphelilerin, 200 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Kahramanmaraş merkezli Artvin, Ankara ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerde "dernek" ve "vakıf" adı altında depremzedelere hediye çeki dağıtarak kimlik bilgilerini topladığı tespit edildi.

Bu bilgilerle yasa dışı bahis sitelerinde kullanılan para hesapları açan şahısların, toplamda 200 milyon lirayı aşan para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyon çerçevesinde çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Devlet Bahçeli sessizliğini bozdu
img

"İyi ki kanser olmuşum"
img

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Bilal Erdoğan, Suriye lideri Şara ile bir araya geldi
Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun indirim kararı sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı

Fenerbahçe'den ceza indirimi sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
X-ray cihazları tespit edemiyor! 3 boyutlu yazıcı ile üretti, satmaya çalışırken yakalandı

3 boyutlu yazıcı ile üretti! Satmaya çalışırken yakalandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.