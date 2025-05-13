Kahramanmaraş'ta Tehlikeli Motosiklet Şovu: Sürücüye 19 Bin Lira Ceza

Kahramanmaraş'ta trafikte tehlikeli motosiklet kullanarak şov yapan ve sosyal medyada paylaşan sürücüye 19 bin 684 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine de daimi el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan açık kaynak araştırmasında, motosiklet ile trafikte tehlikeli hareketler yaptığı tespit edilen bir sürücü hakkında işlem başlattı. Sosyal medya platformunda yayımlanan videolarda motosiklet sürücüsü R.K.'nin (19), karayolu üzerinde seyir halindeyken hem kendi hem de başkalarının hayatını riske atacak şekilde gittiği belirlendi. Bunun üzerine şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179/2. maddesi kapsamında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca sürücü belgesi daimi olarak iptal edilen R.K.'ye 19 bin 684 TL idari para cezası uygulandı.

İfadesi alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ