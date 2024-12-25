Kahramanmaraş'ta Mobilya İş Yerinde Yangın: İki Yaralı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir mobilya iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta çıkan iş yeri yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde mobilya sektöründe faaliyet gösteren iş yerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen biri ağır iki kişinin yaralandığı öğrenildi. Yangın sorası inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa