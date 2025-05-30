Kahramanmaraş'ta Depremzede Esnafın Konteyneri Soyuldu

Depremzede esnafın konteyneri soyuldu: 10 dakikada 500 bin TL'lik ürün gitti

Kahramanmaraş'ta cep telefonu ve elektronik ekipman satışı yapılan konteyner iş yerinde bir haftada iki ayrı hırsızlık olayı yaşandı, her ikisi de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta cep telefonu ve elektronik ekipman satışı yapılan konteyner iş yerinde bir haftada iki ayrı hırsızlık olayı yaşandı. İlk olayda bir şüpheli sadaka kutusunı çalarken, ikinci olayda 10 dakika içerisinde 500 bin lira değerinde ürün çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kadir Gülcü ve Mehmet Sepetçi'ye ait konteyner iş yerinde son bir hafta içerisinde iki ayrı hırsızlık olayı yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan ilk olayda, gündüz saatlerinde bir şahıs tezgahtaki sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı.

Gece 500 bin TL'lik ürün çalındı

Önceki gün gece saatlerinde ise aynı iş yerine ikinci kez hırsız geledi. Bu kez kar maskeli olan şüpheli, konteynerin yan kısmını kesici aletle açarak içeri girdi ve cep telefonu, tablet ile çeşitli elektronik cihazları topladı. Şüphlei çaldığı eşyaları alarak bölgeden uzaklaştı. Yaklaşık 500 bin lira değerindeki ürünün çalındığı belirtildi.

Depremde iş yerlerinin yıkıldığını, bu nedenle konteynerde hizmet verdiklerini belirten esnaflardan Kadir Gülcü, "Depremde dükkanımız yıkılmıştı. Burada konteynerda iş yapmaya çalışıyoruz ama vicdansızlar izin vermiyor. Depremden sonraki bütün kazancımız 10 dakika içerisinde gitti" dedi.

Öteyandan polisin hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma yaptığı öğrenildi.