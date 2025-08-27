Kahramanmaraş'ta Ahşap Palet Üretim Tesisinde Yangın
Kahramanmaraş'ta bir ahşap palet üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi'ndeki ahşap palet üretim tesisinde çıktı. Henüz çıkış nedeni tespit edilemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen kümes hayvanları da kurtarıldı.
Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
