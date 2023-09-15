Kağithane TEM Otoyolu'nda Kavun Yüklü Kamyonette Uyuyan Kişi Görüntülendi

KAĞITHANE TEM Otoyolu'nda kavun yüklü kamyonetin açık kasasında uyuyarak yolculuk yapan kişiyi çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntüler, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde kaydedildi. Seyir halindeki 34 GP 0177 plakalı açık kasa kamyonetteki kavunlar arasında uyuyarak yolculuk yapan kişi görenleri şaşırttı. Tehlikeli yolculuk trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin otoyolda açık kasa kamyonetin kasasında hiçbir güvenlik önlemi almadan kavunların üzerinde uyuyarak yolculuk yaptığı anlar yer alıyor.