Çocukların maçında kadın hakeme saldıran antrenör tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde U-12 Ligi'nde oynanan maçta kadın hakeme tokat atan Çubuklu Bala Spor antrenörü Seçkin Tanrıkulu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan olay sonrası kulüp antrenörle yollarını ayırdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde U-12 Ligi'nde oynanan müsabaka sırasında kadın hakeme saldırıp tokat atan Çubuklu Bala Spor antrenörü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 15 Aralık saat 18.00'de Avni Kalkavan Stadı'nda oynanan Çubuklu Bala Spor - Yuvam İzmit Spor Kulübü karşılaşmasının ilerleyen dakikalarında, hakemin verdiği bir karar sonrası sahada tansiyon yükseldi. Karara tepki gösteren Çubuklu Bala Spor Antrenörü Seçkin Tanrıkulu, sahaya girerek karşılaşmanın seyrini olumsuz etkiledi. Yaşanan olayda 18 yaşındaki aday hakem S.U.'nun (18) fiziksel şiddete maruz kaldığı öğrenildi. Hakeme tokat attığı belirlenen antrenör, olayın ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seçkin Tanrıkulu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Çubuklu Bala Spor yönetimi, yaşanan olayın ardından antrenörle yolların ayrıldığını açıkladı. Tanrıkulu'nun geçmişte de benzer bir olaya karıştığı iddia edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

