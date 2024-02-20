Kadıköy'de İETT otobüsünde yer isteme nedeniyle tartıştığı kadına saldıran şahıs hakkında soruşturma başlatıldı

Kadıköy'de İETT otobüsünde yer isteme nedeniyle tartıştığı kadına yumruk atarak saldıran şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, İstanbul'un Kadıköy ilçesi Göztepe köprüsü mevkiinde geçtiğimiz gün saat 20.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Reyhan Demirtaş (39), iş çıkışında evine gitmek için İETT'ye ait 320A numaralı otobüse bindi. Demirtaş otobüsün içinde Muhammer B. adlı şahıstan oturmak için yer isteyince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir anda öfkelenen Muhammer B., ayağa kalkarak Reyhan Demirtaş'ın sol gözüne yumruk ve karnına da tekme attı. Saldırı anında otobüsün içinde olan bir polis memuru tarafından Muhammer B. sakinleştirildi. Saldırıya uğrayan Reyhan Demirtaş ise karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı. Muhammer B. hakkında "kasten yaralama" suçundan yapılan işlemlerin ardından soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL