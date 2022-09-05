Kadıköy'de gürültü gerginliği: Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan gürültü tartışması nedeniyle mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, olayın yaşandığı sokakta çalışma başlatırken polisle mahalleli arasında kısa sürede gerginlik yaşandı.

Olay saat 00.30 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mahalle sakinleri arasında gürültü tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken mahallede tansiyon yükseldi. Olayın yaşandığı sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gürültü tartışması sebebiyle kavga eden taraflar polis ekiplerince güçlükle yatıştırıldı. Yaşanan kavganın sona ermesiyle polis, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olay sonrası sokak üzerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleriyle mahalleli arasında kısa sürede gerginlik yaşandı. Emniyet güçlerinin mahalle sakinlerine 'evlerinize dönün' uyarılarıyla olaylar sakinleşirken güvenlik güçleri tedbir amaçlı bir süre daha sokaktaki bekleyişini sürdürdü. - İSTANBUL