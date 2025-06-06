Kaçan Boğa 3 Metre Yüksekten Otomobilin Üzerine Düştü

Kaçan Boğa 3 Metre Yüksekten Otomobilin Üzerine Düştü
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Kocaeli İzmit'te kaçan bir kurbanlık boğa, garajın çatısına çıktıktan sonra 3 metre yükseklikten otomobilin üzerine düştü. Olayda otomobilde maddi hasar oluştu.

İpini koparan boğa 3 metre yüksekten otomobilin üzerine düştü

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ipini koparıp kaçan kurbanlık boğa, çıktığı garaj çatısından otomobilin üstüne düştü. Meydana gelen olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak'taki müstakil evin boş arazisinde meydana gelen olayda, ipini koparan kurbanlık boğa, araç garajının çatısına çıktı. Kaçmaya çalışan boğa, çatının kırılmasıyla yaklaşık 3 metre yükseklikten garajda bulunan 41 BD 203 plakalı otomobilin üzerine düştü. Boğa, sahipleri tarafından demir korkuluklara bağlandı. Meydana gelen olay sonrasında ise otomobilde maddi hasar oluştu.

Yaşanan olayı anlatan Ayaz Efe Kaçmaz, "Hayvanı merdivenden çıkartmaya başladık, evin arkasına bağladıktan sonra hayvan ipleri kopardı. Önce bahçeye doğru koşmaya başladı, sonra çatıya atladı. Daha sonrasında garajın üstünden duvara indi orada kaldı ve zor zapt ederek çıkarttık, yolun kenarındaki çitlere bağladık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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