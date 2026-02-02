Haberler

Japonya'da kar yağışı nedeniyle can kaybı 27'ye yükseldi

Güncelleme:
Japonya'da 20 Ocak'tan bu yana süren şiddetli kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi, 290 kişi yaralandı. En çok kaybın yaşandığı eyalet Niigata oldu.

Japonya'da 20 Ocak'tan bu yana etkili olan şiddetli kar yağışı ve soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye, yaralananların sayısı ise 290'a yükseldi.

Japonya'nın farklı kesimlerinde 20 Ocak'tan bu yana etkili olan şiddetli kar yağışı ve soğukların bilançosu ağırlaştı. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nın (FDMA) yayınladığı son verilere göre; şiddetli kar yağışı ve soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 27'ye yükseldi. Can kayıplarının en çok görüldüğü eyalet 12 ölümle Niigata olurken, onu 6 ölümle Akita, 3 ölümle Hokkaido ve 2 ölümle Aomori eyaletleri izledi. Iwate, Yamagata, Nagano ve Shimane eyaletlerinde ise 1'er kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülke genelinde 101'i ağır, 189'u hafif olmak üzere toplam 290 kişinin şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda yaralandığı aktarıldı.

4 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı

Japonya'da 20 Ocak itibarıyla etkili olan şiddetli kar yağışı ve soğuklar hayatı olumsuz etkilemiş, ülkenin birçok bölgesinde hava, kara ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanmıştı. FDMA'dan 23 Ocak'ta yapılan açıklamada, şiddetli kar yağışı ve soğuklar nedeniyle en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti. - TOKYO

500

