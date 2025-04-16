Jandarma Palandöken'de Kayak Sezonunda Güvenliği Sağlıyor

Jandarma Palandöken'de göz doldurdu

ERZURUM - Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kayak sezonu boyunca çeşitli sebeple mahsur kalan 651 vatandaşa ulaştı, yaralanan 752 vatandaşı ise sağlık kuruluşlarına ulaştırdı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Sorumluluk alanında bulunan kayak merkezlerinde, 2024-2025 kayak sezonu süresince vatandaşların can güvenliğini korumak ve güvenli turizmin devamı sağlamak maksadıyla gerekli güvenlik ve asayiş tedbirleri etkin şekilde uygulanmıştır" denildi.

15 Kasım 2024-15 Nisan 2025 tarihleri arasında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen devriye ve denetim faaliyetleri neticesinde; çığ tehlikesi bulunan yasak bölgelerde kayak yapan ve kask takma zorunluluğuna uymayan toplam 37 kişiye ilgili mevzuat çerçevesinde idari yaptırım uygulandı. Zorlu hava şartları, yön kaybı ve benzeri sebeplerle mahsur kalan 651 vatandaşa Jandarma Arama Kurtarma timleri tarafından sağlıklı bir şekilde bulundukları yerlerden kurtarıldı. Kayak merkezlerinde çeşitli nedenlerle yaralanan 752 vatandaşımız sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı. Kayak sezonu süresince Palandöken, Konaklı ve Kandilli Kayak Merkezlerinde icra edilen 2025 Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Avrupa Kış Sporları, FIS Snowbord Dünya Kupası, Türkiye Biathlon ve Okul Sporları Kayak Türkiye Birinciliği Yarışmalarında Asayiş, Trafik ve JAK timleri ile gerekli tedbirler alınmış, turnuvaların güvenli şekilde icra edilmesi sağlandı.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içerisinde zaman geçirmelerini sağlamak maksadıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edilecektir."