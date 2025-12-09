Endonezya'da 7 katlı ofiste yangın: 20 ölü

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 7 katlı bir ofiste çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 7 katlı "Terra Drone Indonesia" şirketinin birinci katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, alevler üst katlara yayıldı. Polisten yapılan açıklamada, yangında 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yangın sırasında bazı çalışanların öğle yemeği yediği, bazılarının ise binada olmadığı öğrenildi.

7 katlı binada madencilikten tarıma kadar çeşitli sektörlere hava araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere dron sağlayan Terra Drone Indonesia şirketinin ofisi bulunuyor. Terra Drone Indonesia, Japon dron firması Terra Drone Corporation'ın Endonezya birimi. - JAKARTA