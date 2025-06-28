İzmir'de Züccaciye Mağazası Açılışı İzdihama Neden Oldu

İzmir'de Züccaciye Mağazası Açılışı İzdihama Neden Oldu
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Menderes ilçesinde yeni açılan bir züccaciye mağazasının indirimli ürünleri için yüzlerce kişi mağaza önünde toplandı. Kapıların açılmasıyla birlikte kalabalık kontrolsüz bir şekilde hücum etti ve izdiham yaşandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde yeni açılan bir züccaciye mağazasının açılışa özel fiyatlarla satış yapacağını duyan yüzlerce kişi mağaza önüne akın etti. Kapıların açılmasıyla birlikte yaşanan izdihamda vatandaşlar adeta birbirini ezdi.

Olay, Menderes ilçesinde açılışı yapılan bir züccaciye mağazasında yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir kalabalığın biriktiği mağaza önünde, indirimli ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ancak kapılar açılır açılmaz kalabalık kontrolsüz şekilde mağazaya hücum etti.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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