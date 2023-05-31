İzmir'de yeğenine cinsel istismarda bulunan dayı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR'de, yeğeni Ö.Ç.'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu ve birine anlatması durumunda da annesine zarar vermekle tehdit ettiği ileri sürülen dayısı İ.A. (47), 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp, tutuklanmasına karar verildi.

İzmir'de yaşayan Ö.Ç., iddiaya göre, 2021 yılı içinde, aynı apartmanda oturduğu dayısı İ.A. tarafından birçok kez cinsel istismara uğradı. Bu durumu çocuğundan öğrenen anne, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından söz konusu olayla ilgili hazırlanan iddianamede; İ.A'nın, aynı apartmanda farklı dairelerde oturdukları yeğeni olan Ö.Ç.'yi film izleme bahanesiyle istismar ettiği belirtildi. Bunun yanı sıra şüphelinin, mağdur çocuğa cinsel içerikli filmler izlettiği de iddianamede yer aldı. Okullar kapandıktan sonra İ.A.'nın, istismara devam ettiği de vurgulandı. İ.A.'nın Ö.Ç.'yi istismarı anlatması durumunda annesini öldürmekle tehdit ettiği de iddianamede yer buldu.