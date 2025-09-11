İzmir'de Tır Garajında Yangın: 32 Bin TL Emanet Para Yandı

İzmir'in Bornova ilçesindeki tır garajında çıkan yangında, bir tır ile boş dorse tamamen yandı. Araç içerisinde emanet olarak bulunan 32 bin TL nakit para da küle döndü.

Saat 14.00 sıralarında Bornova ilçesinde, Işıkkent'te bulunan bir tır garajında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, park halindeki bir dorseye, ardından yanında bulunan tıra sıçradı. Yangıda patlamalar yaşanırken durumu gören vatandaşlar, bölgede bulunan araçları güvenli alanlara çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan hasar tespitinde, tırın içerisinde bulunan 32 bin TL ve 180 euro emanet paranın yandığı belirlendi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yanan dorse ve tırda büyük çapta maddi hasar oluştu.

"Şaka sandım"

Aracımı park edip iş bakmaya gittiğini ifade eden tır sahibi Ahmet Kızılkan (57), "Yangının ne durumda çıktığını bilmiyoruz. Arkadaşlar telefon etti. Aracın yandığını duyunca önce şaka sandım. Geldim ve aracımın yandığını gördüm. Aracım işte bu vaziyette, gözümün önünde bir servet yanıyor. Hiçbir şey yapamadım, insan donup kalıyor gerçekten. Evet, içinde paralarım vardı, onlar da yanmış. Paraları bir arkadaş emanet vermişti. Ben de başka birine emanet verecektim. O yüzden paraları arabanın içine koymuştum. Emanet paralar da yandı. Yapacak bir şey yok, canımız sağ olsun. Zarar komple araba zaten. Şu anda araç tamamen yanmış durumda. Bu arabalar 2 milyon TL gibi bir maddi zarara denk geliyor" dedi.

Yangın esnasında kahvede çay içtiğini kaydeden nakliyeci Kemal Yayla (59), "Bekçi beni aradı, 'Arabalarınız yanıyor' dedi. Benim arabam şuradaydı. Hemen yanındaki araba da benim köylümün. Biz koşarak geldik. Geldiğimizde burası zaten alev içindeydi. Bu araba tutuşmuş. Biz burada iki arabayı zor kurtardık. Alevlerin içinden çıkardık arabaları. Şurada bir araba biraz yandı, gösterebilirim. Benim kendi arabam da üçüncü arabaydı. Arabaları buradan zor çıkardık, gerçekten zor kurtardık. Şu konteynerde patlama oldu. Yan taraftaki 13 numaralı konteynerde ne varsa, oradan kaynaklandı patlama. Son durumu görüyorsunuz. Arkadaşlar uğraşıyorlar. İtfaiye, polis hepsi burada. Son durum ne olacak, Allah bilir" diye ekledi.

Yangının çıktığı tır garajında oto tamircisi olarak çalışan Halil Tuncer (52) ise yangından dolayı çok yoğun bir duman olduğunu belirterek sadece araçlarda maddi hasar meydana geldiğini söyledi. - İZMİR