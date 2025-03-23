Hazine Bakanı Şimşek'ten Özgür Özel'e 'istifa' yanıtı: Görevimizin başındayız

Özel'in "istifa" iddiası ortalığı karıştırdı! Şimşek'ten açıklama var
Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın yerine özür diledi: Kürt kardeşlerimin nevruzunu kutluyorum

"Pamuk şeker" polemiğinde devreye girdi! Yavaş'ın yerine özür diledi
İBB'de başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ismi konuşuluyor

İşte İBB'de İmamoğlu'nun yerine düşünülen isim
'Oğlum' dediği İmamoğlu için sessizliğini koruyan Akşener, iftar yemeğinde ortaya çıktı

İmamoğlu için sessizliğini koruyordu! İftar yemeğinde ortaya çıktı

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bir giyim dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluşmasına rağmen herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Tarihi çarşıda korkutan yangın

İZMİR - İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan üç katlı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı Kestelli Caddesi no: 18'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir giyim dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemlerini alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu diğer binalara sıçramadan kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangın sebebiyle binanın 2'nci ve 3'üncü katlarında maddi hasar oluştu. Yangında can kaybının olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET PAMUK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title