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İzmir'de sanayi esnafı arasında yol verme kavgası: 1 yaralı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sanayi esnafının yol verme kavgasında taraflardan birisinin 8 kez bıçakladığı yaralıya, yanındaki diğer şahıs da tabancayla ateş etti. Mermilerin isabet etmediği yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Karabağlar Sanayi Sitesi 5908 Sokak'ta meydana geldi. Sanayide esnaf olan Aslan İ. (46) ile Aykut A. (31) ve Hüseyin A. (22) arasında araçlarında seyir halindeyken yol verme tartışması çıktı. Olayın büyümesi üzerine Hüseyin A. yanındaki bıçakla Aslan İ.'yi karın bölgesinden 8 kez bıçaklarken, Aykut A. ise tabancayla yaralıya ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Mermilerin isabet etmediği ancak aldığı bıçak darbeleriyle durumu ağır olan Aslan İ. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, sokakta inceleme yapan polis ekiplerince olayda kullanılan bıçak ve iki adet kovan ele geçirilirken, 35 PLY 95 plakalı araçla kaçan şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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