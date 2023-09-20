İzmir'de motokurye tabancayla vuruldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde motokurye trafikte tartıştığı kişi ya da kişilerce tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde motokurye H.Ç. (22), trafikte tartıştığı kişi ya da kişilerce tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 23.15 sıralarında Karabağlar Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Motokurye H.Ç., iddiaya göre, 09 ABD 199 plakalı motosikletiyle seyir halinde iken henüz bilinmeyen nedenle 35 BİP 33 plakalı otomobildeki kişi ya da kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilin içerisinden H.Ç.'ye tabancayla ateş edildi. H.Ç. kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden vurulan H.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)