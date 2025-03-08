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İzmir'de Lastikçilere Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'de Lastikçilere Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bornova'daki sanayi sitesinde bir lastikçi dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında iki dükkan hasar gördü.

İzmir'in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir lastikçide yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 10.00 sıralarında Bornova 4. Sanayi Sitesi 129/5 sokakta bulunan lastikçi dükkanında çıktı. Gittikçe büyüyen yangında alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de gereken güvenlik önlemlerini sağlarken yangın yeri çevrede bulunan iş yerlerine de sıçradığı öne sürüldü.

Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınırken, yangında yanyana bulunan iki lastikçi dükkanı hasar gördü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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