İzmir'de Kaçak İçki İmalatına Baskın: 6 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

İzmir'de Kaçak İçki İmalatına Baskın: 6 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
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İzmir'in Bornova ilçesinde, piyasa değeri 6 milyon lira olan 6 ton taklit etiketli etil alkol ve 100 şişe muhtelif içki ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde piyasa değeri 6 milyon lira olan 6 ton taklit etiketli etil alkol, 100 şişe muhtelif içki, imalat malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir iş yerinde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda iş yeri ve şüphelilerin aracında yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL değerinde 6 ton taklit etiketli etil alkol, 100 şişe muhtelif içki, içki imalat malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılırken, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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