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İzmir'de Gümrük Kaçağı Botanlar ve Tıbbi Dolgu Ürünlerine Operasyon

İzmir'de Gümrük Kaçağı Botanlar ve Tıbbi Dolgu Ürünlerine Operasyon
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İzmir'de gümrük kaçağı tıbbi dolgu, botoks ürünleri ve güzellik merkezi sarf malzemeleri satışını gerçekleştiren şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonda 300 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi.

İzmir'de gümrük kaçağı tıbbi dolgu, botoks ürünleri ve güzellik merkezi sarf malzemelerinin satışını gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs ve güzellik merkezlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, gümrük kaçağı tıbbi dolgu, botoks ürünleri ve güzellik merkezi sarf malzemelerinin satışını gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs ve güzellik merkezlerine yönelik İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 302 adet botoks dolgu ürünü (flakon, ampul vb.), 191 adet botoks iğne ucu, 142 adet boş enjektör, 19 adet boş botoks kutusu, 1 adet botoks cihazı ele geçirildi. 13 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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