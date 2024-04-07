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İzmir'de boşanma aşamasındaki adam cinayetiyle ilgili kayınpeder ve kayınbirader tutuklandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde karısıyla boşanma aşamasında olan Uğur Yurtseven (33) cinayetiyle ilgili aranan kayınpeder ve kayınbirader, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat Uğur Yurtseven (33), boşanma işlemlerini konuşmak üzere kayınpederi M.S.Ş. (65) ve kayınbiraderi K.Ş. (36) ile bir araya geldi. Konuşmanın tartışmaya dönmesiyle, taraflar kısa sürede kavga etmeye başladı. Silah ve bıçak kullanılan kavga esnasında damat Uğur Yurtseven ağır yaralandı. Çevrede vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirmesine üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından, bıçak ve silah yaraları olduğu tespit edilen Yurtseven'in hayatını kaybettiğini belirledi. M.S.Ş. ve oğlu K.Ş.'nin cinayeti işledikten sonra olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Kısa sürede yakalandılar

Olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, M.S.Ş. ve oğlu K.Ş.'yi kısa sürede yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri süren K.Ş.'nin ifadesinde, susma hakkını kullanmak istediği, kayınpeder M.S.Ş.'nin ise "Olayı ben gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Adliye Cinayet Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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