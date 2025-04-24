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İzmir'de 3 Milyon TL Değerinde Kaçak İçki Ele Geçirildi

İzmir'de 3 Milyon TL Değerinde Kaçak İçki Ele Geçirildi
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İzmir’in Selçuk ilçesinde jandarma ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesi yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 142 bin TL olan 3 bin 142 şişe kaçak içki ele geçirdi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 142 bin TL olan 3 bin 142 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesi halk sağlığının korunması, kaçak/sahte alkollü içki kullanımından kaynaklanan ölümlerin önlenmesi ve vergi kaybının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Selçuk'ta operasyon düzenledi. Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese yapılan operasyonda; 3 bin 142 şişe 70 cl'lik sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 142 bin TL olduğu belirlendi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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