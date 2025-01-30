1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı

Trump yönetimi şokta! ABD'deki esrarengiz kazada kurtulan olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı

Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasını geri çevirmedi
Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı

Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme

İzmir'de 10 Milyon Lira Değerinde Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

İzmir'de 10 Milyon Lira Değerinde Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 10 milyon lira olan 250 ton kaçak atık yağ ve karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak adli işleme tabi tutuldu.

İzmir'in Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 10 milyon lira olan 250 ton kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ele geçirdi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ürünlerinin üretim ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu Torbalı'da belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Depo içerisinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan plastik ve metal tanklar içerisinde 250 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir Polisi olarak, akaryakıt kaçakçılığı yaparak devleti büyük ölçüde vergi kaybına uğratan, haksız rekabete yol açan, ayrıca standartlara uygun olmadığı için doğal çevreye ve araçlara ciddi zararlar veren şahıslar ile mücadelenin devam ettiği belirtildi - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu
img

Trump yönetimi şokta! ABD'deki esrarengiz kazada kurtulan olmadı
img

Suriye'den Putin'e reddedemeyeceği teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor

Kimyasal madde alarmı! Bir şehrimizde sular tamamen kesildi
Fenerbahçe'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi

Galatasaray değil! Süper Lig devine imzayı atmak üzere
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Yer: Şanlıurfa! Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı

Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.