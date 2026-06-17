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MASAK raporu: Vekil Ağbaba'ya 500 bin TL rüşvet

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında alınan MASAK raporunda, danışman Özlem Akyılmaz'ın rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin TL'lik ödemeyi Veli Ağbaba'ya gönderdiğinin tespit edildiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında alınan MASAK raporunda, danışman Özlem Akyılmaz'ın rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin TL'lik ödemeyi Veli Ağbaba'ya gönderdiğinin tespit edildiği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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