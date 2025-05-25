Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu

Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
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İsviçre'nin Valais Kantonu'nda, Zermatt yakınlarındaki Rimpfischhorn Dağı'nda terk edilmiş kayaklar bulunması üzerine harekete geçen ekipler, bölgede yapılan aramalar sonucunda 5 kayakçının cesedine ulaştı.

İsviçre'nin Valais Kantonu'nda yer alan Zermatt yakınlarındaki Rimpfischhorn Dağ'nda 5 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı.

TERK EDİLMİŞ KAYAKLAR HAREKETE GEÇİRDİ

Yetkililer, 4 bin metrede terk edilmiş kayaklarla ilgili gelen ihbar üzerine bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirtti. Savcılık, arama-kurtarma ekiplerinin İtalya sınırına yakın bölgede havadan ve karadan yaptıkları aramaların ardından cesetlerin Adlergletscher Buzulu yakınlarında bulunduğunu aktardı.

ÇIĞ ENKAZININ ÜZERİNDE BULUNDU

İsviçre basını, cesetlerin 3'ünün terk edilmiş kayakların birkaç yüz metre aşağısında bir çığ enkazının üzerinde, diğer ikisinin ise 4 bin 199 metre yükseklikte bulunduğunu ifade etti.

KİMLİKLERİ BELLİ DEĞİL

Kayakçıların ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, henüz kimlik tespiti yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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