İşte bu yüzden ürünleriniz sağlam gelmiyor! Kargo firması çalışanlarının yaptıklarına bakın

Vatandaşların internet üzerinden sipariş ettiği ürünlere özen göstermemeleri ile bilinen kargo firması çalışanları, bir kez daha kameralara yakalandı.

Paylaşılan görüntülerde çalışanların gelen kargoları gelişi güzel atarak kırılıp kırılmamasına bakmadan özensiz bir şekilde dükkana aldıkları görülüyor. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntülerin altına "Firma umurlarında değil. Çünkü emekle kurmadılar", "İşinizi sevmiyorsanız, maaşını beğenmiyorsanız çalışmayın arkadaşlar", "Ürünlerin neden kırık geldiği anlaşıldı" şeklinde yorumlar yapıldı.