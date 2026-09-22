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İstanbul ve Aydın'da piyasa dolandırıcılığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

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Adalet Bakanı Gürlek, SPK'nın KTLEV, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda yeni operasyon yapıldığını açıkladı. İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyonda 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı, bir şüpheli yurt dışında.

Adalet Bakanı Gürlek: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda bugün yeni dalga operasyon gerçekleştirilmiştir. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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