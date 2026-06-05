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İstanbul ve Adıyaman'da kaçak tütün mamulü operasyonu: Piyasa değeri 32 milyon lira ürün ele geçirildi

İstanbul ve Adıyaman'da kaçak tütün mamulü operasyonu: Piyasa değeri 32 milyon lira ürün ele geçirildi
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İstanbul ve Adıyaman'da kaçak tütün mamullerine yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 32 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

İstanbul ve Adıyaman'da kaçak tütün mamullerinin teminine yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Arama yapılan adreslerde, 32 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi.

Kaçak tütün mamullerinin teminin önlenmesine yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine verilen talimat doğrultusunda, İstanbul ve Adıyaman'da, 21 ikamet ve 25 iş yerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, kaçak tütün mamullerinin dağıtıcısı oldukları belirlenen ve haksız kazanç elde ederek devleti vergi kaybına uğrattığı tespit edilen 24 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

32 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 milyon 772 bin 200 adet boş makaron, 1 milyon 38 bin 480 adet dolu makaron, 2 ton 400 kilogram kıyılmış tütün ve nargile tütünü, 1 milyon 880 bin 132 adet sigara sarma kağıdı, 22 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara tütünü, 11 bin 650 adet puro, 12 bin adet boş sigara paketi, 670 adet elektronik sigara ve nargile cihazı, 297 adet elektronik sigara likiti, 5 adet kompresör, 10 adet sigara sarma makinesi ile 1 adet hassas tartı ele geçirildi. Ele geçirilerek el konulan mamul ve ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 32 milyon lira olduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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