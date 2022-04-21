İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler arasında gerginlik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler arasında gerginlik

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler arasında gerginlik

İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasında gerginlik yaşandı. Bölgeye sevk edilen çevik kuvvet polisleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Öğrenci gruplarının arasına adeta duvar ören polis ekipleri, yaşanabilecek bir kavganın önüne geçti. Karşılıklı slogan atan öğrenciler, bir süre sonra dağıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Üniversitesi, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title