İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler arasında gerginlik

İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasında gerginlik yaşandı. Bölgeye sevk edilen çevik kuvvet polisleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Öğrenci gruplarının arasına adeta duvar ören polis ekipleri, yaşanabilecek bir kavganın önüne geçti. Karşılıklı slogan atan öğrenciler, bir süre sonra dağıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa