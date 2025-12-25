Haberler

İstanbul, Tekirdağ ve Antalya'da ele geçirilen tonlarca sahte alkol emniyette sergilendi

İstanbul, Tekirdağ ve Antalya'da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonlarında toplam 45 bin 347 litre alkollü içki yapımında kullanılan etil/metil alkol ele geçirildi. 29 şüpheliden 10'u serbest bırakıldı, 5 kişi tutuklandı.

İstanbul, Tekirdağ ve Antalya'da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonlarında ele geçirilen 45 bin 347 litre alkollü içki yapımından kullanılan etil/metil alkol emniyette sergilendi. Farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda yakalanan 29 şüpheliden 10'u dosyaları ikmalen gönderilmek üzere emniyetten serbest bırakılırken, 9 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 5 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, gözaltında bulunan 5 zanlının ise polisteki işlemlerinin devam ettiği aktarılmıştı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, sahte alkol üreten, depolayan ve piyasaya sürerek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışma yapılmıştı.

Yaklaşık olarak son iki aylık süre içerisinde, İstanbul'da Başakşehir, Çatalca, Silivri, Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçelerinde bulunan 3 depo, 3 iş yeri ile 1 araçta ve Tekirdağ ili Çorlu ilçesi ile Antalya'da bir 1 fabrikada gerçekleştirilen 8 ayrı operasyonda 29 şüpheli yakalanmış, sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil/metil olduğu değerlendirilen alkollü sıvılar ile alkollü içki imalatında kullanılan makine ve diğer malzemeler ele geçirilmişti.

Zincirleme operasyonlarda 45 bin 347 litre alkollü içki yapımından kullanılan etil/metil alkol, 2 bin 572 sahte alkol yapımında kullanılan şişe ve bidon, 3 bin 400 sahte etiket, dolum, filtreleme ve paketlemeden oluşan alkollü içki imalatında kullanılan 14 makine ve bin 250 kilogram karbon kömürü ele geçirildi.

Tonlarca sahte ve kaçak alkollü içki yapımından kullanılan etil/metil alkoller emniyette sergilendi.

Yakalanan 29 şüphelinin 10'u dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca emniyetten salıverilmiş, 9 zanlı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 5 şüpheli tutuklanmıştı. Geri kalan 5 kişinin polisteki sorgusu devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
