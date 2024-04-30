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İstanbul Silivri'de İki Servis Aracı Çarpıştı: 7 Yaralı

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İstanbul Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan iki servis aracı çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle araç trafiği bir süre kontrollü sağlandı.

İstanbul Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan iki servis aracı çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Silivri Alipaşa Fabrikalar mevkiinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan iki servis aracı çarpıştı. Araçlarda bulunan işçilerden 7'si yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle araç trafiği bir süre kontrollü sağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Servis aracı İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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