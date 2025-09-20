İstanbul Havalimanı taksici kavgasıyla karıştı! 2 kişi yaralandı, yüzlerce kişi protesto etti

İstanbul Havalimanı'na kayıtlı taksiciler ile şehir içinden gelen taksiciler arasında yolcu alma meselesi sebebiyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

İstanbul Havalimanı'nda iddiaya göre, şehir içinden yolcu getiren bir taksici havalimanından da yolcu almak istedi. Yolcu bulamayan taksici, ikinci kez havalimanı içerisinde tur atarak müşteri aramaya başladı.

YOLCU ALMA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bu sırada havalimanında yolcu bekleyen taksiciler, dışarıdan gelen meslektaşlarını uyarınca taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TAKSİCİLER PROTESTO ETTİ

Öte yandan, iddiaya göre kızını havalimanının metro istasyonuna bırakmaya gelen bir taksici de durakta bulunan diğer taksicilerin saldırısına uğradı. Olayın ardından şehir içinden yaklaşık 100'den fazla taksici havalimanına gelerek yaşananları protesto etti. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"BUGÜNE KADAR CEZA YİYORDUK, BUGÜNDEN İTİBAREN YEMEK YEMEYE BAŞLIYORUZ"

Taksici İlkay Acar ise, "Bizler havalimanından yolcu alamıyoruz. Yolcu alamadığımız gibi bugüne kadar ceza yiyorduk, bugünden itibaren dayak yemeye başlıyoruz. Şimdi iki gün önce bu ülkede bir olay yaşandı. Çocuğunun yanında babasını dövdüler. Bugün aynı şey bizim taksici abimizin başına geldi. Arnavutköy'de oturan adam İstanbul Havalimanı'na metroya çocuğunu getiriyor.

Çocuğunu bırakacak, havalimanı taksilerinden dayak yiyor. Havalimanında çalışan görevli arkadaşlar taksicilere sürekli art niyetli davranıyor. Havalimanı taksileri şehir merkezindeki otellerle anlaşıyor, havalimanına yarı fiyatına getiriyor. Sarı taksiler içeride yolcu almasın, havalimanına gelsin, yolcu almasın. En ufak bir şeyde ceza yesin. Şurada nereden baksanız bugün 150 - 200 tane meslektaşım var. Her birinin en az bir kere ehliyete alınmıştır. Biz havalimanına geldiğimiz zaman buradan yolcumuzu almak istiyoruz" dedi.