Haberler

İstanbul Havalimanı taksici kavgasıyla karıştı! 2 kişi yaralandı, yüzlerce kişi protesto etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İstanbul Havalimanı taksici kavgasıyla karıştı! 2 kişi yaralandı, yüzlerce kişi protesto etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı'na kayıtlı taksiciler ile şehir içinden gelen taksiciler arasında yolcu alma sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken; 100'den fazla taksici yaşananları protesto etti.

İstanbul Havalimanı'na kayıtlı taksiciler ile şehir içinden gelen taksiciler arasında yolcu alma meselesi sebebiyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

İstanbul Havalimanı'nda iddiaya göre, şehir içinden yolcu getiren bir taksici havalimanından da yolcu almak istedi. Yolcu bulamayan taksici, ikinci kez havalimanı içerisinde tur atarak müşteri aramaya başladı.

YOLCU ALMA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bu sırada havalimanında yolcu bekleyen taksiciler, dışarıdan gelen meslektaşlarını uyarınca taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TAKSİCİLER PROTESTO ETTİ

Öte yandan, iddiaya göre kızını havalimanının metro istasyonuna bırakmaya gelen bir taksici de durakta bulunan diğer taksicilerin saldırısına uğradı. Olayın ardından şehir içinden yaklaşık 100'den fazla taksici havalimanına gelerek yaşananları protesto etti. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"BUGÜNE KADAR CEZA YİYORDUK, BUGÜNDEN İTİBAREN YEMEK YEMEYE BAŞLIYORUZ"

Taksici İlkay Acar ise, "Bizler havalimanından yolcu alamıyoruz. Yolcu alamadığımız gibi bugüne kadar ceza yiyorduk, bugünden itibaren dayak yemeye başlıyoruz. Şimdi iki gün önce bu ülkede bir olay yaşandı. Çocuğunun yanında babasını dövdüler. Bugün aynı şey bizim taksici abimizin başına geldi. Arnavutköy'de oturan adam İstanbul Havalimanı'na metroya çocuğunu getiriyor.

Çocuğunu bırakacak, havalimanı taksilerinden dayak yiyor. Havalimanında çalışan görevli arkadaşlar taksicilere sürekli art niyetli davranıyor. Havalimanı taksileri şehir merkezindeki otellerle anlaşıyor, havalimanına yarı fiyatına getiriyor. Sarı taksiler içeride yolcu almasın, havalimanına gelsin, yolcu almasın. En ufak bir şeyde ceza yesin. Şurada nereden baksanız bugün 150 - 200 tane meslektaşım var. Her birinin en az bir kere ehliyete alınmıştır. Biz havalimanına geldiğimiz zaman buradan yolcumuzu almak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'de kurultay gününe girerken Gürsel Tekin'den Özel'e dikkat çeken mesaj: Nevrim döndü

Kurultay gününe girerken Gürsel Tekin'den Özel'e dikkat çeken mesaj
Öğrenci yurdundaki skandala imza atan 4 kişi yakalandı

Öğrenci yurdundaki skandala imza atanlar için gereken yapıldı
Sanayi sitesinde korkutan yangın! Ardı ardına patlamalar yaşandı

Sanayi sitesinde korkutan yangın! Ardı ardına patlamalar yaşandı
Netanyahu gözünü bu kez Mısır topraklarına dikti! Trump'tan müdahale talep etti

Netanyahu gözünü bu kez o ülkenin topraklarına dikti
Paşinyan'da çarpıcı Türkiye duyurusu! Beklentisini açık açık söyledi

Paşinyan'da çarpıcı Türkiye duyurusu! Beklentisini açık açık söyledi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

sarı eşkiyalar uber sürücülerini bile dövdüler. delirmiş bu taksiciler. ben trde dürüst taksici olduğuna inanmıyorum. taksicinin biri bana resmen anlattı kadınlara sulandılklarını. antalyada taksiye bindim, adam kaldırım üzerinden bile ilerledi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Atatürk'e tahammül edemeyen biri daha! Tepkiler çığ gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.