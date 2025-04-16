İstanbul'da Yatırım Danışmanlığı Yalanıyla 1 Milyon Dolar Dolandırıcılık

İstanbul'da 'yatırım danışmayım' yalanıyla 1 milyon dolarlık vurgun

İSTANBUL - İstanbul merkezli 4 ilde telefonla aradıkları kişilere yatırım danışmanlığı hizmeti verdiklerini söyleyerek yaklaşık 1 milyon dolar dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul'da yaşayan B.K.Ş. (32), polise başvurarak telefonla kendisini arayan kişiler tarafından dolandırıldığı ihbarında bulundu. Yaklaşık 1 milyon dolarını kaybettiğini söyleyen B.K.Ş., ifadesinde, "Yatırım danışmanı olduklarını söylediler, kısa sürede yüksek kazanç vadettiler. Söylediklerine inandım ve farklı tarihlerde farklı banka hesaplarına toplamda 1 milyon dolar gönderdim. Ancak sonrasında dolandırıldığımı fark ettim" diyerek şikayetçi oldu.

7 şüpheli gözaltına alındı

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında ilk olarak şüpheliler F.C.A. ve O.Ö.Ö. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin para transferlerinde kullandığı banka hesaplarının sahiplerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda Tekirdağ'da B.Ü. (25), Antalya'da H.D. ve E.Ö. (48), Rize'de ise M.K. yakalandı. Toplam gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

İstanbul, Tekirdağ, Antalya ve Rize'de emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.C.A., O.Ö.Ö., B.Ü., E.Ö. ve M.K. tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.