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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 bin 314 hesaba bloke konuldu

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 bin 314 hesaba bloke konuldu
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İstanbul Emniyeti'nin yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyonunda, 32 farklı bankada 6 bin 314 hesap bloke edildi, 19 dış finans evine baskın düzenlendi.

İstanbul'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 32 farklı bankada çeşitli kişiler adına kayıtlı 6 bin 314 hesaba eş zamanlı bloke konulurken, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü belirlenen 19 dış finans evine operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapay zeka destekli "AVCI" programı ile sahadan elde edilen istihbari verilerin birlikte değerlendirilmesi sonucu yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen 32 farklı bankada çeşitli kişiler adına kayıtlı toplam 6 bin 314 banka hesabına eş zamanlı olarak bloke konuldu.

Operasyonda, söz konusu hesaplar üzerinden gerçekleştirilebilecek para transferlerinin engellenmesi amacıyla işlem yapılırken, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü belirlenen 19 dış finans evine de operasyon düzenlendi. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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