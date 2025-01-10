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İstanbul'da Turistleri Hedef Alan Tırnakçılık Operasyonu: 26 Gözaltı

İstanbul'da Turistleri Hedef Alan Tırnakçılık Operasyonu: 26 Gözaltı
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İstanbul'da bazı taksi şoförleri ve bağlantılı kişilerin turistlerin paralarını çaldığı tespit edildi. 43 kişilik çete için düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı, hırsızlık olayları ve şüphelilerin eğlenceli anları cephane kaydına geçti.

İstanbul'da bazı ticari taksi şoförleri ve onlarla birlikte hareket eden kişilerin, turistlerin paralarını kontrol etme bahanesiyle tırnakçılık yöntemiyle çaldığı tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan aralarında örgüt lideri Saffet Ülker'in de bulunduğu 26 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan turistleri hedef alan çete üyelerinin hırsızlık yaptıktan sonra eğlendikleri anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Beyoğlu, Şişli, Bakırköy, Fatih, Silivri, Bahçelievler, Eyüpsultan, Esenler, Esenyurt, Ümraniye, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Şişli, Bağcılar, Ataşehir ve Pendik ilçelerinde turistlerin hedef alındığı 33 ayrı yankesicilik olayına yönelik soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin, turistleri takip ederek kendi araçlarına yönlendirdikleri ve araç içinde paranın geçerliliğini kontrol etme bahanesiyle paranın bir kısmını tırnaklama yöntemiyle çaldıkları tespit edildi.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Soruşturma kapsamında, örgüt lideri olduğu öne sürülen Saffet Ülker'in de aralarında bulunduğu 30 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul genelinde 13 ilçede 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 60 fişek ve 1 polis çakar lambası ele geçirildi. Operasyonun ardından yürütülen çalışmalarda 2 şüpheli daha yakalanınca gözaltı sayısı 26'ya yükseldi. Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Hırsızlık yaptıktan sonra böyle eğlendiler

Şüphelilerin hırsızlık yaptıktan sonra eğlendikleri de öğrenildi. Sokakta müzik açarak karşılıklı oynayan şüphelilerin o anları cep telefonu kamerasına da yansıdı.

43 kişilik çetenin 33 eyleme karıştığı öğrenildi

Soruşturma kapsamında çetenin 43 kişilik bir yapı olduğu, 33 farklı eylem gerçekleştirdiği ve çete üyesi Kerem Doğan'ın, 19 Kasım'da Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde ticari taksici S.Y. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Cinayet Büro Amirliğinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 26 şüpheli, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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