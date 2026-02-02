Haberler

Bakırköy'de Rus turistin 25 bin euro'sunu çalanlar yakalandı

Bakırköy'de Rus turistin 25 bin euro'sunu çalanlar yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy'de bir Rus turistin çantasından 25 bin Euro çalan şüpheliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Üzerlerinde 25 bin 300 Euro bulunan iki Cezayir uyruklu şahıs, adli işlemlere tabi tutuldu.

İstanbul Bakırköy'de Rus turistin çantasından 25 bin Euro çalan şüpheliler havalimanında yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde 25 bin 300 euro ele geçirildi.

Olay, 28 Ocak günü Bakırköy ilçesinde meydana geldi. Müşteki Rs turist D.K. isimli şahıs çantasından 25 bin euro parasının çalındığını beyan ederek şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalarda şüpheli olarak tespit edilen M.O. M.ve B.A isimli Cezayir uyruklu şüpheliler 29 Ocak 2026 günü Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan çıkış yapmak üzereyken yakalandı. Şahısların üzerinde 25 bin 300 euro para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.O. M. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.A isimli şüpheli tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı
İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest

Gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest