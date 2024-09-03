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İstanbul'da otizmli öğrenciye şiddet

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İstanbul'da bir otizm eğitim ve spor okulunda, şoför olduğu iddia edilen bir kişi tarafından otizmli bir öğrenci darp edildi. Korkunç olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki topladı. Otizmli öğrencinin yaşadığı korku ve acı, görüntülere yansıdı. Darp olayını gerçekleştiren kişinin okulda şoför olduğu iddia ediliyor.

İstanbul'da faaliyet gösteren otizm eğitim ve spor okuluna giden otizmli öğrenci, şoför olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından şiddete maruz kaldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN ŞİDDET OLAYI BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Otizm eğitim ve spor okulunda yaşanan korkunç olayda bir şahıs otizmli öğrenciyi önce tokatlıyor ardından kafasına yumruklar atarak darp ediyor. Otizmli öğrencinin yaşadığı korku ve acının görüntülere yansıdığı olayda darp olayını gerçekleştiren şahsın okulda şoför olduğu iddia edildi. Cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Büyük tepki çeken olayın doğru olup olmadığı araştırılıyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Cep Telefonu İstanbul 3-sayfa Eğitim Otizm Otizm Hukuk Spor

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