İstanbul'da otizmli öğrenciye şiddet

İstanbul'da faaliyet gösteren otizm eğitim ve spor okuluna giden otizmli öğrenci, şoför olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından şiddete maruz kaldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN ŞİDDET OLAYI BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Otizm eğitim ve spor okulunda yaşanan korkunç olayda bir şahıs otizmli öğrenciyi önce tokatlıyor ardından kafasına yumruklar atarak darp ediyor. Otizmli öğrencinin yaşadığı korku ve acının görüntülere yansıdığı olayda darp olayını gerçekleştiren şahsın okulda şoför olduğu iddia edildi. Cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Büyük tepki çeken olayın doğru olup olmadığı araştırılıyor.